جمارك برج العرب تحبط محاولتى تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى وأدوية محظورة

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب محاولتى تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والتعليمات النقدية السارية بهذا الخصوص، وكمية من الأدوية المحظورة والمشروبات الكحولية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه فى راكبة أيرلندية مسافرة إلى أيرلندا على خطوط الطيران التركية، وبتفتيشها تم العثور على 30 ألف دولار و30 ألف يورو.

وفى المحاولة الثانية، أوضح المصدر أنه تم الاشتباه فى أحد الركاب المصريين القادمين من إيطاليا على الخطوط التركية وبتفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية والمشروبات الكحولية، مشيرا إلى أن قيمة الرسوم قدرت بنحو 66 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر تحرير محضرين تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.