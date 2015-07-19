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"التجمع": سنلجأ للقضاء حال عدم الاعتراف بالكشف الطبى لمرشحينا

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"التجمع": سنلجأ للقضاء حال عدم الاعتراف بالكشف الطبى لمرشحينا "التجمع": سنلجأ للقضاء حال عدم الاعتراف بالكشف الطبى لمرشحينا
قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع أن الحزب سيرفع دعوة قضائية حال عدم اعتراف وزارة الصحة بالكشف الذى أجراه المرشحين خلال الانتخابات، التى قضت المحكمة ببطلانها لحين تعديل القانون، مشيرًا إلى أن تكلفة الكشف عالية وليس من المعقول دفعها مرتين.

وأوضح شرابية لـ"اليوم السابع" أن لجنة الانتخابات الخاصة بالحزب، ستباشر مهام عملها عقب عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى انها ستعيد النظر فى اسماء المرشحين.


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