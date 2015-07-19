دعوى طلاق للضرر بعد صدور حكم ضد زوج ارتكب جريمة زنا مع زوجة صديقه

تنظر محكمة الأسرة بروض الفرج، الاربعاء 22 يوليو، أولى جلسات دعوى طلاق للضرر أقامتها الزوجه "يمنى فارق" ضد زوجها "يسرى قدرى"، بعد أن طالبت فيها بالتفريق بينهما بعد قيامه بارتكاب جريمة الزنا مع زوجة صديقه وصدور حكم قضائى ضدهما شهر مايو الماضى.

وحملت الدعوى رقم 786 لسنة 2015 وذكرت فيها الزوجة: "تزوجنا منذ عامين قضيت فيها أسعد حياة معه فكنت أظن أنه الزوج المثالى، ولكن مع الوقت لم أدر أن مصيبة تنتظرنى وستدمر كل ما عشته معه وكان الجميع يحسدنى عليه".

وقالت الزوجة: "لم أكن أشعر أنه يخوننى فهو كان أبرع كاذب فى تاريخ البشرية يأتى لى بعد ساعات من مكوثه فى حضن عشيقته والمصيبة أنها زوجة أقرب صديق له منذ الطفولة، والذى كان يعتبره بمثابة أخ، وكانوا يأتون لنا فى منزلنا وأسمع منهم حكايات عن ارتباطهما".

وتابعت الزوجة: "يوم الواقعة ودعنى مثل أى يوم وقال لى بأنه سيقضى الليلة فى العمل وبعدها مع الفجر تلقيت تليفون من قبل صديقه "محمود" منهار وفى حالة صعبة، وأبلغنى أنه وجد زوجى فى غرفة نوم زوجته، وأن الشرطة قد أخذتهما وعندها لم أصدق نفسى وعندما ذهبت إلى قسم الشرطة وجده هناك بملابس النوم، وعلمت أنه على علاقة بها قبل زواجنا وأنه استغلنى ليبرر تواجده فى حياتها حتى لا ينكشف أمرهما".