الجيش الأمريكى: 31 غارة جوية جديدة ضد داعش فى العراق وسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس السبت أن الطائرات الأمريكية والتابعة لقوات التحالف الدولى شنت 23 غارة جوية ضد مواقع تنظيم داعش بالقرب من مدينتى تل عفر والرمادى بالعراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال بيان صدر عن القيادة المركزية الأمريكية أن الغارات الجوية تمكنت من تدمير مخزن للعبوات الناسفة ومخازن للأسلحة ومواقع قتالية ووحدات تكتيكية تابعة للتظيم الارهابي.

كما شنت قوات التحالف الدولى ثمانى غارات جوية أخرى خلال نفس الفترة ضد تنظيم داعش فى سوريا من بينها خمس غارات بالقرب من مدينة الحسكة ، ما أسفر عن قصف عدد من الأهداف التابعة لداعش حسبما قال البيان.

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