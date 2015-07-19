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الكويت تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف سوقًا بمحافظة ديالى بالعراق

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الكويت تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف سوقًا بمحافظة ديالى بالعراق الكويت تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف سوقًا بمحافظة ديالى بالعراق
أدانت دولة الكويت مساء أمس السبت، التفجير الانتحارى الإرهابى الذى استهدف إحدى الأسواق الشعبية فى محافظة ديالى العراقية يوم الجمعة الماضى.

وأدان رئيس الوزراء الكويتى بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح التفجير الإرهابى الذى استهدف هذا السوق الشعبى فى منطقة خان بنى سعد بمحافظة ديالى.

وجدد ، فى رسالة بعث بها إلى وزير خارجية العراق الدكتور إبراهيم الجعفرى، رفض دولة الكويت واستنكارها للأعمال الإرهابية التى تستهدف أمن العراق واستقراره.

كما عبر الشيخ صباح الخالد عن تعازيه فى الأرواح التى أزهقت فى هذا التفجير وتمنياته بالشفاء للجرحى والمصابين.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، أن التفجير الإرهابى الذى استهدف السوق قد أدى الى مقتل 100 شخص وجرح حوالى 140 آخرين ، وخلف دماراً هائلا فى المنطقة.
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