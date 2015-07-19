البدري بعد رباعية المنتخب: نتيجة مرضية ولكن

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إن الفوز أمام أوغندا 4-0 نتيجة مرضية ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن بسبب وجود مباراة عودة.

المنتخب المصري فاز على منتخب أوغندا 4-0 في ذهاب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

رباعية رائعة جاءت عن طريق محمود عبد المنعم كهربا هدفين ورمضان صبحي هدف ومحمد سالم هدف. (شاهد الأهداف).

وتحدث حسام البدري عقب المباراة قائلا: "على الرغم من الفوز برباعية إلا أن المنتخب الأوغندي أهدر عدة فرص".

وأضاف "النتيجة بالتأكيد مرضية ولكن ما زال أمامنا مباراة العودة وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل".

وأتم "التأهل لم يحسم بعد".