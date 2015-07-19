الإسماعيلي يبحث عن مهاجمه الغاني بعد اختفائه

غاب بشكل مفاجئ المهاجم الغاني إيمانويل بناهيني عن تدريبات الإسماعيلي إلى جانب اختفائه من محل إقامته ليبدأ مسؤولي الإسماعيلي في البحث عن اللاعب.

بناهيني ظهر مع الإسماعيلي وتألق في الدوري بإحرازه 9 أهداف خلال 13 مباراة فقط بالدوري المصري.

ولكن فجأة تخوف اللاعب من البقاء في مصر وأراد العودة إلى بلاده.

محمد أبو السعود أكد لـFilGoal.com في وقت سابق إحباط محاولة سفر بناهيني إلى بلاده بعد مرحلة غضب الجماهير.

جماهير الإسماعيلي أقامت وقفة احتجاجية ضد فريقها بسبب النتائج وهو ما أقلق بناهيني وجعله يفكر في الرحيل وهو ما أوقفه الإسماعيلي في وقت سابق.

وهو ما يتكرر الآن.

وعلم FilGoal.com عن دخول مسؤولي الإسماعيلي في بحث مستمر عن اللاعب بعد غيابه عن التدريبات إلى جانب اختفائه من مقر إقامته وحتى الآن لا يعلم أي شخص في النادي أين هو بناهيني.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء في كأس مصر.