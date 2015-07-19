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العثور على جثة مسجل خطر بإحدى ترع الدقهلية

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العثور على جثة مسجل خطر بإحدى ترع الدقهلية العثور على جثة مسجل خطر بإحدى ترع الدقهلية
عثر أهالى مدينة نبروه فى محافظة الدقهلية، منذ قليل، على جثة شاب طافية على سطح مياه إحدى الترع.

تلقى اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من المقدم أحمد راتب، مفتش مباحث مركز نبروه، بورود بلاغ من مستشفى نبروه المركزى بوصول جثة هامدة فى حالة تعفن.

على الفور، انتقلت عدد من القيادات الأمنية إلى المستشفى، وتبين أن الجثة لشاب مسجل خطر متغيب منذ ثلاثة أيام، وفوجئ الأهالى بالجثة تطفو على سطح المياه، وقاموا بانتشالها ونقلها إلى مستشفى نبروه العام، وتجرى المباحث تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادث.
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