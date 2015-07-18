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أمين عام الجامعة العربية يدين بشدة الهجمات الإرهابية فى العراق

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أمين عام الجامعة العربية يدين بشدة الهجمات الإرهابية فى العراق أمين عام الجامعة العربية يدين بشدة الهجمات الإرهابية فى العراق
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى بأشد العبارات، الهجوم الانتحارى الذى وقع أمس، الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، فى بلدة "خان بنى سعد" بمحافظة ديالى العراقية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح.

واستنكر العربى فى بيان له اليوم، السبت، استهداف التجمعات المدنية وترويع الآمنين أثناء هذه الأيام المباركة ومن خلال مثل هذه الهجمات الإرهابية ، التى لا تراعى حُرمة النفس البشرية التى حرّم الله قتلها إلا بالحق.

وأكد العربى مجدداً على أن مثل هذه "الأنشطة" إنما تستوجب تحركا جماعيا جادا عربيا وإقليميا ودوليا من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية واجتثاث جذورها من المجتمعات، مجددا تضامن جامعة الدول العربية التام مع العراق فى جهوده لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

كما أعرب العربى عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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