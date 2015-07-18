ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «بوكو حرام» في النيجر إلى 16 مدنيًا

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم جماعة «بوكو حرام» الإرهابية على قرية في جنوب شرق النيجر بالقرب من الحدود النيجيرية إلى 16 مدنيًا.

ونقلت قناة إخبارية عربية اليوم السبت، عن رئيس بلدية بوسو الواقعة جنوب شرق النيجير على الحدود مع نيجيريا باكو محمدو، قوله :” أطلق عناصر من بوكو حرام النار على سكان محليين كانوا يصلون في قرية جاجمار القريبة من بلدة بوسو، وقتلوا 15 شخصًا على الفور، وتوفي آخر لاحقًا متاثرًا بجروحه”.

وكانت الحصيلة الأولى للهجوم الذي شنه مسحلو بوكو حرام على القرية ببلدة بوسو، التى تبعد بنحو 1500 كيلومتر عن العاصمة نيامي، بلغت 10 قتلى بالإضافة إلى أعداد أخرى من الجرحى لم يعلن عنها إحصاء.

وتحاول بوكو حرام إقامة إمارة في شمال شرق نيجيريا، وصعدت هجماتها هناك، ومنها مداهمات وتفجيرات انتحارية في النيجر وتشاد والكاميرون ونيجيريا في الأسابيع القليلة الماضية.

وأنشأت هذه البلدان قوة متعددة الجنسيات لمكافحة الجماعة التي تطلق على نفسها الآن «ولاية غرب إفريقيا» بعد إعلان ولائها لتنظيم «داعش» في مارس الماضي.

أ ش أ