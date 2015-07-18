محافظ الإسكندرية: قدمنا نموذجا احترافيا لمكافحة التحرش

قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية: إن مدينة الإسكندرية قدمت هذا العام نموذجا احترافيا لمكافحة التحرش بدأ فى أول أيام عيد الفطر المبارك، ويستمر على مدار العام بغرض القضاء على ظاهرة التحرش، وذلك نتيجة تضافر جهود منظمات المجتمع المدنى والهيئات الرسمية والمبادرات الشبابية لتقديم مبادرة بعنوان (إسكندرية أمان زى زمان).

وأوضح المسيرى فى بيان صادر منذ قليل أن هذه المبادرة اعتمدت على تدريب العشرات من المتطوعين على برنامج مدته أكثر من 16 ساعة يستهدف تغطية كافة الجوانب النفسية والقانونية والحقوقية الخاصة بجريمة التحرش، بخلاف التدريبات العملية للتعامل مع سيناريوهات التحرش المختلفة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف رفع الوعى المجتمعى واستخدام آليات الرصد المبكر بحيث تمنع التحرش قبل وقوعه، فضلا عن استخدام آليات متعددة لضمان توقيع العقوبة على الجانى من جهة وتقديم الدعم النفسى للضحية فى حالة حدوث أى تعد لفظى أو جسدى، كما تتميز مبادرة هذا العام بتجميع كافة المبادرات الاجتماعية العاملة فى المجال فى برنامج موحد لا يدع مجالا للعشوائية تنظيم من جمعية حتب وتحت رعاية محافظة الإسكندرية وبتنسيق كامل مع وزارة الداخلية منعا لحدوث أى تضارب قد يعرقل تحقيق هدف الحملة.

وأعلن المحافظ أن مبادرة إسكندرية أمان زى زمان حققت فى أول أيام العيد نتائج جيدة جدا وفقا لمعايير قياس الأداء المحددة فى تصميم الحملة، ومن أهم نتائج اليوم التنسيق الكامل مع ومديرية أمن الإسكندرية والاهتمام البالغ من الضباط المتواجدين فى محطة الرمل والالتزام بالقانون واحترام المواطنين، وكذلك أظهرت فرق المتطوعين أداء متميز، حيث انتشرت حول دور العرض والسينمات ونقاط التجمعات الكبرى، كما قامت فرق الإنذار المبكر بمنع العديد من الحالات قبل وقوعها والمشاركة فى تنظيم دخول السينمات لمنع التكدس البشر والذى يعد من أهم مسببات التحرش، كما قامت الحملة بضبط حالة واحدة تحرش لفظى وتحرير محضر ضد المتحرش.

هذا وقد قامت فرق التوعية القانونية بنشر قوانين التحرش بعمل عشرات من الحلاقات النقاشية بغرض ردع أى متحرش محتمل وتوعية أى ضحية محتملة .