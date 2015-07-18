أخبار عاجلة

أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"علاء عبد الحميد" مديرا للحجر الصحى بالإسكندرية

Google+ Print
"علاء عبد الحميد" مديرا للحجر الصحى بالإسكندرية "علاء عبد الحميد" مديرا للحجر الصحى بالإسكندرية
أصدر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية قرارا بتكليف الدكتور علاء عبد الحميد مديرا لإدارة الحجر الصحى.

كان عبد الحميد قد شغل منصب مدير منطقة المنتزه الطبية قبل نقله إلى ديوان المديرية ثم اختياره مديرا لإدارة الحجر الصحى .

يذكر أن إدارة الحجر الصحى بالمديرية تمارس نشاطها من خلال وحداتها بميناء الإسكندرية ومطارى النزهة وبرج العرب بغرض الحفاظ على الصحة العامة ومنع تسرب الأمراض الوبائية الفتاكة الخاضعة للوائح الصحية العالمية التى تنتقل من مراكز توطنها إلى البلاد الخالية منها عن طريق حركة النقل الدولى، حيث يقوم الأطباء والمراقبون الصحيون بوحدات الحجر الصحى بتطبيق الإجراءات الوقائية بميناء الوصول على الأفراد والبضائع ووسائل النقل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365