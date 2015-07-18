"علاء عبد الحميد" مديرا للحجر الصحى بالإسكندرية

أصدر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية قرارا بتكليف الدكتور علاء عبد الحميد مديرا لإدارة الحجر الصحى.

كان عبد الحميد قد شغل منصب مدير منطقة المنتزه الطبية قبل نقله إلى ديوان المديرية ثم اختياره مديرا لإدارة الحجر الصحى .

يذكر أن إدارة الحجر الصحى بالمديرية تمارس نشاطها من خلال وحداتها بميناء الإسكندرية ومطارى النزهة وبرج العرب بغرض الحفاظ على الصحة العامة ومنع تسرب الأمراض الوبائية الفتاكة الخاضعة للوائح الصحية العالمية التى تنتقل من مراكز توطنها إلى البلاد الخالية منها عن طريق حركة النقل الدولى، حيث يقوم الأطباء والمراقبون الصحيون بوحدات الحجر الصحى بتطبيق الإجراءات الوقائية بميناء الوصول على الأفراد والبضائع ووسائل النقل.