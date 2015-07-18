طائرات أمريكا والتحالف تنفذ 23 غارة ضد داعش فى العراق

قال الجيش الأمريكى اليوم السبت أن الولايات المتحدة وحلفاءها قصفوا أهدافا تابعة لتنظيم داعش فى العراق فى 23 غارة جوية يوم الجمعة بالقرب من تلعفر والرمادى.

وقال الكولونيل واين موروتو مسئول الشؤون العامة لقوة المهام المشتركة فى بيان "حين يرصد التحالف أهدافا لداعش ويتم تحديدها بشكل واضح فإننا نقصفها بلا هوادة وتوقع غاراتنا خسائر كبيرة فى صفوف هذا العدو الوحشى".

ووفقا لبيان الجيش فإن نحو عشر غارات نفذت بالقرب من تلعفر حيث دمرت مبنى تابعا لتنظيم داعش بالإضافة لمركبات ووحدات تكتيكية.

وشملت قائمة الأهداف هناك أيضا أماكن تجمع وشحنات أسلحة ومركزا للقيادة والتحكم.

كما قال الجيش أن خمس غارات شنت بالقرب من الرمادى دمرت متفجرات محلية الصنع ومركبات ومواقع قتالية وأصابت كذلك وحدات تكتيكية.

وفى بيان منفصل قال الجيش الأمريكى أن قوات التحالف شنت ثمانى غارات فى سوريا بينها خمس استهدفت مواقع قريبة من الحسكة.

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