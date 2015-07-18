قناة السويس تحذر من صفحات وهمية بالفيس بوك تجمع أموالا لحضور حفل الافتتاح

أهاب عمرو فؤاد القائم بأعمال المسئول الإعلامى بهيئة قناة السويس، فى صريحات صحفية، المواطنين بعدم التعامل مع أى جهات غير الشركة المنظمة وهيئة قناة السويس بشأن حفل افتتاح القناة الجديدة.

وأشار عمرو فؤاد إلى أن الشركة المنظمة أصدرت بيانا رسمى جاء بالآتى، "لاحظت إدارة الصفحة وجود العديد من الاستفسارات بشأن إحدى الصفحات التى تقوم بجمع معلومات شخصية لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بمقابل مادى، فوجب علينا التنبيه بأن هذه الصفحة غير رسمية".

وأوضح البيان "نهيب بكافة المصريين عدم التعامل مع هذه الصفحة بإعطاء معلومات أو دفع مقابل مادى لحضور الحفل وأن الجهة الوحيدة المنوط بها جمع طلبات حضور الحفل هى هيئة قناة السويس من خلال البريد الإلكترونى الرسمى الذى سيتم الإعلان عنه من خلال موقع الهيئة والصفحة الرسمية لقناة السويس الجديدة بمواقع التواصل الاجتماعى".

>بالصور..الإسماعيلية لا تنام..19 يوما على حفل افتتاح القناة الجديدة..تنسيق بين هيئة قناة السويس والمحافظة فى تطوير الحدائق..القوات المسلحة تقيم الكبارى لنقل الضيوف..ومصدر: تجربة عبور أول سفينة "الأحد"

http://www.youm7.com/story/2015/7/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%8519-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A/2269829#.VaqVefmqqko



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