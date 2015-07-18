القبض على موظف بأحد فنادق الغردقة تسبب فى تسمم طفلة روسية

أكد وزير السياحة خالد رامي أنه تم القبض على موظف فى أحد الفنادق فى الغردقة، حيث تسبب هذا العامل فى تسمم طفلة تبلغ من العمر ثلاثة سنوات عن طريق إعطائها طعاماً ملوثاً، مشيراً إلى أن الشرطة والجهات المختصة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة معه.

وأضاف وزير السياحة المصري فى تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أن الطفلة تسممت يوم الجمعة، وخلال جولته فى الغردقة تحدث مع موظفي المستشفى التي نقلت إليها الفتاة الصغيرة، ولم يكن يعرف السبب الحقيقي وراء هذه المأساة.

وأوضح الوزير أن ممثل عن وزارة الصحة فى الغردقة تحدث من خلال مترجم مع والدة الفتاة، للقيام بتحاليل لمعرفة ما إذا كانوا قد تناولوا طعاماً فاسداً.