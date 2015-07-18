مركب صيد مجهول يخترق ميناء الأدبية بالسويس وتحقيق حول الواقعة

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنهم اكتشفوا واقعة خطيرة صباح اليوم بقيام مركب صيد صغير باختراق الأمن والاجراءات التأمينية للموانئ والدخول إلى ميناء الأدبية والوقوف بالقرب من أحد الارصفة وتم الاشتباه أن تكون بداخله مواد متفجرة.

أضاف المتحدث الاعلامي لهيئة الموانئ فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مسئولو هيئة الموانئ توجهوا علي الفور وقاموا بتحرير محضر بالواقعة وإخطار كافة الأجهزة الأمنية، وتم تشكيل لجنة بشكل عاجل وتم فحص المركب وتبين أنه ليس بداخله أى مواد متفجرة .

وتابع: الواقعة خطيرة، ولابد أن يحاسب المقصرين عن الواقعة خاصة أن المركب لا أحد يعلم كيف دخل إلى الميناء، وأنهم لم يجدوا أى أحد عليه، وهو أمر يكشف أن هناك ثغرة أمنية، وقد تستغل ذلك فى عمليات إرهابية بموانئ السويس خاصة مع قرب افتتاح قناة السويس الجديدة فى أقل من 19 يوما.

وأضاف أنه يخاطب كافة الاجهزة المعنية بالتحقيق فى الواقعة وتشديد إجراءات التأمين وتكثيف التواجد الامني داخل الموانئ.