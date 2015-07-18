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فان جال يلمح إلى ' صفقة غير متوقعة ' لدعم هجوم مانشستر يونايتد

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فان جال يلمح إلى ' صفقة غير متوقعة ' لدعم هجوم مانشستر يونايتد فان جال يلمح إلى ' صفقة غير متوقعة ' لدعم هجوم مانشستر يونايتد

ألمح لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى احتمالية إجراء النادي لصفقة "غير متوقعة" مع مهاجم يدعم الفريق هذا الصيف.

يونايتد باع المهاجم الهولندي المخضرم روبن فان بيرسي إلى فينيرباشته، وكذلك لم يمدد عقد راداميل فالكاو.

بالتالي بات في النادي مهاجما وحيدا هو واين روني، وبات واضحا أن النادي يحتاج لدعم في هذا المركز.

لكن فان جال علق على كل هذا "أولا روني موجود، ومن الصاعدين هناك ويلسون".

ثم أضاف "وهناك خافيير هرنانديز. لقد عاد من ريال مدريد والآن أمامه فرصة لإثبات نفسه مع يونايتد خاصة بعدما رحل فالكاو وفان بيرسي وباتت المساحة أمامه أكبر للعب".

واستدرك "كذلك هناك مفاجأة محتملة. على كل حال الأمر يتعلق بمهمة تحتاج للوقت".

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