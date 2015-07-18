كروس: ريال مدريد يستطيع الفوز بالألقاب مع بينيتث

يستطيع ريال مدريد الفوز بكل الألقاب مع مدربه الجديد رافائيل بينتيث حسبما يؤمن لاعب خط وسط الفريق الملكي توني كروس.

وحل بينيتث محل كارلو أنشيلوتي المدرب السابق للوس بلانكوس بعدما خرج ريال مدريد خالي الوفاض من كل البطولات خلال الموسم الماضي.

ويؤمن كروس أن مدربه الجديد قادر على قيادة الفريق للفوز بالألقاب حسبما صرح للصحفيين.

وتابع"أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للفوز بالألقاب رفقة بينيتث، أتمنى أن يكون عاما جيدا بالنسبة لنا".

وأضاف"هو يتحدث كثيرا مع اللاعبين ويرغب في بناء فريق قوي".

وأتم"ولكن هذا يتطلب عمل شاق، خاصة في دوري أبطال أوروبا حيث يوجد العديد من المنافسين الأقوياء الذين يرغبون في الظفر بها".