أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع مسن حاول إنقاذ زوجته من شجرة فسقطت عليه بالمنيب

Google+ Print
مصرع مسن حاول إنقاذ زوجته من شجرة فسقطت عليه بالمنيب مصرع مسن حاول إنقاذ زوجته من شجرة فسقطت عليه بالمنيب
تعرض مسن لحادث مأساوى بعدما قام بإنقاذ حياة زوجته عقب دفعها من أمام شجرة فسقطت عليه وهشمت رأسه، ولقى مصرعه فى الحال فى منطقة المنيب بالجيزة، ليلة عيد الفطر المبارك، فتم نقله وزوجته التى أصيبت إصابات طفيفة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان تلقى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، إخطارا بمصرع مسن إثر سقوط شجرة ضخمة عليه بمنطقة المنيب وإصابة زوجته، وعلى الفور تم إجراء التحريات اللازمة برئاسة العميد عبد الوهاب شعراوى مفتش مباحث الجيزة، حيث انتقل النقيب ميخائيل فرج معاون مباحث قسم الجيزة إلى موقع الحادث لفحص البلاغ.

وكشفت التحريات انه فى ليلة العيد اثناء سير مهندس بالمعاش يبلغ من العمر 62 عاما وبرفقته زوجته البالغة من العمر 50 عاما بمنطقة المنيب استغاثت الزوجة بزوجها عندما شاهدت شجرة ضخمة اثناء سقوطها فقام بدفعها لإبعادها عنها فسقطت الشجرة على رأسه قتلته وسقط بعض الاغصان على الزوجة لتصيبها بإصابات سطحية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365