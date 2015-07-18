مصرع مسن حاول إنقاذ زوجته من شجرة فسقطت عليه بالمنيب

تعرض مسن لحادث مأساوى بعدما قام بإنقاذ حياة زوجته عقب دفعها من أمام شجرة فسقطت عليه وهشمت رأسه، ولقى مصرعه فى الحال فى منطقة المنيب بالجيزة، ليلة عيد الفطر المبارك، فتم نقله وزوجته التى أصيبت إصابات طفيفة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان تلقى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، إخطارا بمصرع مسن إثر سقوط شجرة ضخمة عليه بمنطقة المنيب وإصابة زوجته، وعلى الفور تم إجراء التحريات اللازمة برئاسة العميد عبد الوهاب شعراوى مفتش مباحث الجيزة، حيث انتقل النقيب ميخائيل فرج معاون مباحث قسم الجيزة إلى موقع الحادث لفحص البلاغ.

وكشفت التحريات انه فى ليلة العيد اثناء سير مهندس بالمعاش يبلغ من العمر 62 عاما وبرفقته زوجته البالغة من العمر 50 عاما بمنطقة المنيب استغاثت الزوجة بزوجها عندما شاهدت شجرة ضخمة اثناء سقوطها فقام بدفعها لإبعادها عنها فسقطت الشجرة على رأسه قتلته وسقط بعض الاغصان على الزوجة لتصيبها بإصابات سطحية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.