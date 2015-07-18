مقاتلات "إف 16" العراقية تنفذ أولى غاراتها على مواقع داعش

نفذت المقاتلات العراقية من طراز"إف 16" أولى غاراتها على مواقع لتنظيم "داعش" فى العراق، فيما قصفت طائرات القوة الجوية سيارات للتنظيم؛ مما أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصر "داعش" وتدمير آلياتهم ضمن قواطع عمليات الجزيرة والبادية والأنبار ودجلة.

وقال مصدر عسكرى عراقى إن أربع طائرات من طراز "إف 16" شاركت اليوم السبت، فى تنفيذ غارات على مواقع داعش، مشيرا إلى أنها كان لها دور فعال وحققت نتائج ممتازة تدعم ما يحققه طيران القوة الجوية والجيش العراقى والتحالف الدولى.

وكانت قد وصلت أربع مقاتلات من طراز "إف 16" كدفعة أولى من الولايات المتحدة إلى قاعدة "بلد" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق فى اليوم الأول لانطلاق العملية البرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة داعش، وهذه الدفعة من إجمالى 36 طائرة تعاقدت عليها حكومة بغداد مع واشنطن.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة بدأت فى الثالث عشر من يوليو الجارى عمليات عسكرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة تنظيم "داعش"، حيث أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للعمليات المشتركة العميد يحيى رسول عبد الله انطلاق عملية تحرير الأنبار، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر.

على الصعيد ذاته قتلت القوات العراقية 46 إرهابيا من تنظيم داعش خلال عمليات عسكرية فى محيط الرمادى والكرمة بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وتقدمت قوات الشرطة الاتحادية العراقية على محور حصيبة والمضيج شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق، وأجبرت مسلحى عصابات تنظيم داعش على التقهقر بعد مقتل 35 إرهابيا.

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية العميد سعد معن- فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن الإرهابيين خلفوا وراءهم عقب الانسحاب 35 جثة من عناصر التنظيم، بينهم من يحملون جنسيات عربية وأجنبية.. مشيرا إلى أن القوات العراقية تمكنت أيضا من تدمير خمس آليات تحمل أسلحة رشاشة أحادية ومدافع من طراز"اس بى جى 9" وتأمين 12 منزلا مفخخا ومدرستين.

وأضاف أنه تم رفع العلم العراقى على مدرستى الأندلس والأغادير، والسيطرة على مبان ذات قيمة عسكرية مهمة فى "حصيبة الشرقية" شرقى مدينة الرمادى.

كما قتلت القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد 11 إرهابيا جنوب ناظم "28 نيسان" ومنطقة عودة الشكر قرب مركز شرطة النعيمية غربى بغداد.

وقال معن إن قوة من الفوج الأول فى اللواء 59 تمكنت من تفجير 52 عبوة ناسفة فى منطقة البو درع بالتاجى شمالى بغداد. . مشيرا إلى أن غارة مشتركة لطيران القوة الجوية وطيران الجيش وجهت ضربات دقيقة لمواقع داعش فى قطاع الكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار؛ أسفرت عن قتل وجرح العديد من الإرهابيين.

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