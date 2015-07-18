هنية: زيارة وفد حماس للسعودية ناجحة ومثمرة

وصف نائب رئيس المكتب السياسى حركة حماس إسماعيل هنية ظهر اليوم السبت زيارة وفد رفيع من الحركة للمملكة العربية السعودية بـ"الناجحة والمثمرة".

وقال هنية ردًا على سؤال مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بشأن نتائج الزيارة- بعد اختتامه زيارة لأهالى أسر شهداء قادة القسام برفح ظهر اليوم:- "كانت زيارة ناجحة مثمرة طيبة، ونسأل الله أن تكون بداية واعدة لإعادة العلاقة التاريخية والروابط لأخوية التى تجمعنا مع أشقائنا بالسعودية ".

وأضاف "نحن مرتاحون لنتائج الزيارة، ومقدرون للقيادة فى المملكة، ولاسيما خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده، وكل المسئولين، والشعب السعودى على مواقفهم الداعمة لقضية فلسطين، وإن شاء الله جهودهم التى ستبذل من أجل إنهاء المعاناة ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وتابع "هذه علاقة طبيعية بيننا وبين السعودية ، وأشقائنا العرب؛ فحماس حركة تحرر وطنى فلسطينى عربى إسلامى، وبحاجة لكل أمتها وهى تقف على أرض فلسطين تدافع عن ميراث هذه الأمة ".

كان وفد رفيع المستوى من حركة حماس ترأسه رئيس المكتب السياسى للحركة خالد مشعل أنهى اليوم السبت زيارة للرياض استغرقت يومين التقى خلالها العاهل السعودى.

>