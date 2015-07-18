أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة – حازم الصغير يحكي لـ في الجول.. عن نجم الطفولة الذي حلم باسمه

Google+ Print
#في_القمة – حازم الصغير يحكي لـ في الجول.. عن نجم الطفولة الذي حلم باسمه #في_القمة – حازم الصغير يحكي لـ في الجول.. عن نجم الطفولة الذي حلم باسمه

هو نجم يحمل الاسم نفسه حاول حازم إمام أن يكون مثله أو حتى يلعب بجواره في مباراة واحدة، ونال هذا الشرف.

قائد الزمالك حازم إمام الصغير تحدث لـFilGoal.com عن نجم طفولته، الذي يملك الاسم نفسه.. "الثعلب".

وقال حازم لـFilGoal.com: "لازلت أذكر أني حين كنت أرى الثعلب في التدريبات أشعر بفرحة غير طبيعية".

وتابع "حين كنت في الـ13 من عمري، والدي قال لي اجتهد ربما في يوم ما ستلعب بجواره".

وأكمل "بعد سنوات طويلة وأنا في المنزل أجلس مع والدي كان حازم إمام في قناة الحياة يقدم برنامجه اليومي".

وأضاف "وقتها قال لي والدي. هل تذكر. لقد قلت لك في يوم ما ستلعب بجواره، وقد نلتها".

وجاءت إجابة حازم إمام في إطار لعبة FilGoal.com التي تعتمد على أسئلة خفيفة يتم توجيهها لنجوم كرة القدم المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع