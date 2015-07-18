في_القمة – حازم الصغير يحكي لـ في الجول.. عن نجم الطفولة الذي حلم باسمه

هو نجم يحمل الاسم نفسه حاول حازم إمام أن يكون مثله أو حتى يلعب بجواره في مباراة واحدة، ونال هذا الشرف.

قائد الزمالك حازم إمام الصغير تحدث لـFilGoal.com عن نجم طفولته، الذي يملك الاسم نفسه.. "الثعلب".

وقال حازم لـFilGoal.com: "لازلت أذكر أني حين كنت أرى الثعلب في التدريبات أشعر بفرحة غير طبيعية".

وتابع "حين كنت في الـ13 من عمري، والدي قال لي اجتهد ربما في يوم ما ستلعب بجواره".

وأكمل "بعد سنوات طويلة وأنا في المنزل أجلس مع والدي كان حازم إمام في قناة الحياة يقدم برنامجه اليومي".

وأضاف "وقتها قال لي والدي. هل تذكر. لقد قلت لك في يوم ما ستلعب بجواره، وقد نلتها".

وجاءت إجابة حازم إمام في إطار لعبة FilGoal.com التي تعتمد على أسئلة خفيفة يتم توجيهها لنجوم كرة القدم المصرية.