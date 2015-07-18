فريق الدوري - السيد حمدي يختار.. لا لحفني ولا لرمضان ولا لباسم مرسي

يعرض FilGoal.com اختيارات السيد حمدي نجم مصر للمقاصة لفريقه المفضل من نجوم الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات نجم الأهلي السابق من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار حمدي نفسه في الهجوم مع متصدر سباق هدافي الدوري حسام باولو في غياب لباسم مرسي من الزمالك وعمرو جمال من الأهلي.

الاختيارات أيضا بلا حاوي، إذ خلت من رمضان صبحي من أيمن حفني ومن وليد سليمان.