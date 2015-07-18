أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الجبير بحث مع أوباما قضايا المنطقة و«تفاهمات كامب ديفد»

Google+ Print
الجبير بحث مع أوباما قضايا المنطقة و«تفاهمات كامب ديفد» الجبير بحث مع أوباما قضايا المنطقة و«تفاهمات كامب ديفد»

    استقبل فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما صباح أمس في البيت الأبيض معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير. وأوضح الوزير الجبير في تصريح لوكالة الأنباء عقب اللقاء ، أنه نقل لفخامته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، كما جرى مناقشة العديد من قضايا المنطقة والعالم وفي مقدمتها الاتفاق النووي الإيراني في ضوء التفاهمات والتأكيدات الناجمة عن قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأمريكي وقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيال تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية، ومواجهة التحديات في المنطقة بما فيها تدخلات إيران في شؤون دولها.

وأضاف الوزير الجبير، أنه جرى أيضا بحث الوضع في سورية والعراق واليمن. علاوة على بحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في العديد من المجالات. ووصف معالي وزير الخارجية الاجتماع بأنه كان مثمرا وبناء، وعكس تطابقا في وجهات النظر حيال مجمل القضايا التي تم بحثها، مشيرا إلى أن فخامة الرئيس باراك أوباما نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - وتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي أعقاب اللقاء، عقد معالي الوزير الجبير اجتماعات مع كل من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس تم خلالها متابعة جميع الموضوعات التي جرى بحثها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل