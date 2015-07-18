إصابة شخصين فى انقلاب سيارة بترول بأسيوط

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة مواد بترولية بمدينة أسيوط، كانت فى طريقها الى مستودع المواد البترولية بنزلة عبد اللاه.

حيث تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وقود على طريق ديروط أسيوط ووقوع مصابين.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث وأشارت المعاينة المبدئية أن الحادث وقع بالقرب من كمين الجامعة بمسافة نصف كيلو متر تقريباً، وانفجار الإطار الأمامى للسيارة النقل تسبب عنه وقوع الحادث الذى نجم عنه إصابة قائد السيارة (سلطان فاروق حماد ) 30 سنة، سائق ومرافقه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتسيير حركة المرور بالطريق.