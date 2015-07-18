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#في_القمة – الزمالك لـ في الجول: كيف سيجبرنا اتحاد الكرة على اللعب في الجونة؟

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#في_القمة – الزمالك لـ في الجول: كيف سيجبرنا اتحاد الكرة على اللعب في الجونة؟ #في_القمة – الزمالك لـ في الجول: كيف سيجبرنا اتحاد الكرة على اللعب في الجونة؟

أبدى إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك ضيقه من إصرار اتحاد الكرة على إقامة مباراة القمة أمام الأهلي يوم 21 من الشهر الجاري على ملعب الجونة.

اتحاد الكرة أعلن تمسكه بإقامة اللقاء في الجونة رغم رفض الأهلي والزمالك رسميا هذا الأمر، وذلك بعدما رفضت ملاعب السويس وبتروسبورت استضافة المباراة لأسباب أمنية.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "الأهلي والزمالك يرفضان الجونة. فهل اتحاد الكرة سيجبرنا ويسحبنا من أيدينا بالقوة لخوض اللقاء هناك؟".

وتابع "أنا لا أفهم أصلا سر التعنت في هذا الأمر. لماذا فريقان من القاهرة يسافران إلى الجونة ويلعبان مباراة قمة ظهرا في حرارة مرتفعة".

وأردف "لا يوجد منطق مفهوم في قرار اتحاد الكرة، ولا أحد يرد علينا أو يقول لنا أسبابا معقولة لهذه القرارات".

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