عزيزى الرجل انتبه.. الروتين يصيبك بالضعف الجنسى

تلعب العديد من العوامل النفسية والصحية، دورا رئيسيا فى قوة أو ضعف القدرة الجنسية للرجال.

فى السطور التالية يوضح أستاذ أمراض العقم والذكورة بطب القصر العينى الدكتور حامد عبد الله، أهم العوامل التى تؤثر سلبا على كفاءة القدرة الجنسية للرجال، وهى تحديد مواعيد ثابتة للعلاقة الزوجية والتى تلعب دورا مؤثرا على الحالة النفسية للرجل.

يؤكد حامد عبد الله أن تحديد مواعيد ثابتة للممارسة الجنسية، يمثل ضغطا عصبيا كبيرا على الرجل، وينعكس بصورة مباشرة على أدائه وقدرته الجنسية، فالعامل النفسى فى العملية الجنسية لدى الرجل تتجاوز أهميته 90% من مجموع العوامل المؤثرة على تلك القدرة. وهو الأمر الذى يصعب التغلب عليه بتناول العلاجات الدوائية المنشطة.

وبالطبع الالتزام بجداول ومواعيد محددة للممارسة الحميمة، يحولها إلى واجب ملزم أداءه وهو ما يؤدى إلى ضعف الرغبة فى الممارسة، وكذا يرفع فرص الإصابة بالعجز الجنسى النفسى المؤقت، نتيجة لتركيز الرجل على ضرورة إتمام تلك العملية فى هذا الوقت تحديدا، مما يفقده الدافع الجنسى لممارستها بغرض المتعة ويحوله لممارسة واجبه.

فى النهاية ينصح حامد بعدم التعامل مع ممارسة العلاقة الحميمة بنوع من الروتين، وضرورة التجديد فى طرق ومواعيد اللقاءات الزوجية.