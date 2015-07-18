«السخنة» تشهد إقبال غير مسبوق.. والإشغالات تصل 110%

شهدت القرى السياحية والشواطئ العامة والخاصة بمنطقة السخنة بالسويس، ثاني أيام العيد أقبال غير مسبوق من قبل المواطنين بالسويس وكافة محافظات الجمهورية.

كشف مديرون بالقرى السياحية بالسخنة ان نسب الاشغالات وصلت إلى 110 % وهي نسب غير مسبوقة، وان توافد المواطنين أحدث حالة من الرواج ملحوظة وسوف تستمر لثالث أيام العيد.

وصرح محمد جودة مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس، أمس الجمعة، ان نسبة الاشغالات بالقرى السياحية بالعين السخنة خلال عيد الفطر المبارك وصلت 100 % وهو على عكس ما شاهدته العين السخنة بموسم الصيف وشهر رمضان واجازة منتصف العام التي وصلت نسب الاشغالات ما يقرب من 40 إلى 70 % بمينا وصلت إلى ما يزيد عن 95 %.