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الجيش الثالث الميداني يقدم مساعدات إنسانية للسيدات الفقيرات

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الجيش الثالث الميداني يقدم مساعدات إنسانية للسيدات الفقيرات الجيش الثالث الميداني يقدم مساعدات إنسانية للسيدات الفقيرات

قام الجيش الثالث الميداني،  بتخصيص 2000 كرتونة تحتوى على العديد من السلع توزع على السيدات الفقيرات بمحافظة السويس، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة؛ بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا داخل القرى الفقيرة.

ومن جانبها، توجهت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس بالشكر للجيش الثالث الميداني لمبادرته الإنسانية لمساعدة المرأة المهمشة على مواجهة صعوبات الحياة وتقديمه هذه المساعدات، التي تسهم في مساندة المرأة التي تعانى من الفقر.

وأوضحت،  أن تحديد الفئات المستحقة للدعم جاء بناء على الأبحاث والدراسات المتعمقة التى أجراها المجلس لتحديد الفئات المستحقة بالمحافظة.

أ ش أ

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