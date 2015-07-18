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دكتور هشام الخياط ينصح مرضى الكبد الدهنى والتليف بعدم تناول كحك العيد

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دكتور هشام الخياط ينصح مرضى الكبد الدهنى والتليف بعدم تناول كحك العيد دكتور هشام الخياط ينصح مرضى الكبد الدهنى والتليف بعدم تناول كحك العيد
تحتفل بعيد الفطر ويعتبر الكحك من أهم مظاهر الاحتفال وقد يواجه مريض الكبد مشكلة فى إمكانية تناول كحك العيد من عدمه وهل يمكن أن يصرح له الطبيب بالاحتفال بالعيد وتناول الكحك..

يقول الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس مريض الكبد الدهنى الذى يعانى من السمنة أو زيادة الثلاثية أو الكولسترول أو السكر غير المنضبط لا يصرح له بتناول الكحك لما معروف أن الكحك يحتوى على دقيق وسمن وسكر ومكسرات.

وقال تقدر السعرات الحرارية من كحكة واحدة إلى 400 سعر حرارى مما يؤثر بالسلب على مرضى الكبد الدهنى ويعرضهم للمضاعفات والمخاطر، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسب السكر فى الدم وارتفاع نسب الدهون الثلاثية والكولسترول وزيادة ترسيب الدهون فى الخلايا الكبدية ولذا لا ننصح بتناول الكحك والبيتى فور والغريبة لمرضى الكبد الدهنى وأيضا مرضى التليف الكبدى المتقدم المصاحب باستسقاء وتورم بالقدمين ودوالى مرىء فلا ننصحهم بتناول الكحك لما يحتويه من السمن والدقيق الذى يؤثر بالسلب على هذه الحالات أما مرضى الالتهاب الكبدى المزمن سى أو بى فيسمح لهم فى ظل عدم وجود سكر أو سمنة تناول القليل من الكحك من 1 : 3 كحكات فى اليوم بما لا يؤثر بالسلب على أكبادهم.

وأضاف ننصح مرضى الالتهاب الكبدى الحاد مثل المرضى المصابين بفيروس "A" المصاحب بقىء وألم فى منتصف البطن وصفراء وحرارة بعدم تناول الدهون على الإطلاق وخاصة الكحك.

وقال الدكتور هشام الخياط أن مرضى الكبد لا ننصح بتناول المشروبات الغازية وخاصة مرضى التليف لما تحتويه من صوديوم وهذا يزيد من تورم القدمين والاستسقاء ولا يفضل تناول العصائر المحفوظة لما فيها من مواد تؤثر ايضا بالسلب على الكبد وينصح بتناول العصائر الطازجة مثل البرتقال وعصير الليمون والكنتالوب وعصير التفاح فى المنزل مشيرا إلى أن مرضى دوالى المرىء النازفة الذين تم إجراء ربط أو حقن دوالى لهم يجب تجنب الحمضيات ومنها الليمون والبرتقال والخل لحين الانتهاء الكامل من ربط دوالى المرئ والتخلص منها.

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مصر 365

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