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وزير الطيران: المطارات استقبلت 104 ألف راكب أول أيام العيد

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وزير الطيران: المطارات استقبلت 104 ألف راكب أول أيام العيد وزير الطيران: المطارات استقبلت 104 ألف راكب أول أيام العيد

 

 

حسام كمال

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، أن مطار القاهرة استقبل أمس أول أيام العيد 240 رحلة في الوصول نقلت على متنها 22145 راكبا ، و 230 رحلة في السفر على متنها 36371 راكبا في السفر باجمالي عدد ركاب 58516 راكبا في السفر والوصول.

وقال إن المطارات السياحية، شهدت سفر ووصول 404 رحلات دولية وداخلية نقلت على متنها 45758 راكبا ، مضيفا أن للطيران قامت أول أيام العيد بتسيير 80 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية لنقل المصريين الراغبين في قضاء أجازة عيد الفطر المبارك.

كما شهد مطاري القاهرة وبرج العرب بالاسكندرية وصول 26 رحلة من جدة و المدينة المنورة لعودة المعتمرين بعد انتهاء شهر رمضان المبارك حملت على متنها 5085 معتمراً.

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