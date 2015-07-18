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صحة السويس: 3 وفيات و 10 مصابين فى اليوم الأول لعيد الفطر

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صحة السويس: 3 وفيات و 10 مصابين فى اليوم الأول لعيد الفطر صحة السويس: 3 وفيات و 10 مصابين فى اليوم الأول لعيد الفطر

محافظة السويس

 

أعلنت مديرية الصحة بالسويس،  أن اليوم الأول لعيد الفطر المبارك شهد مصرع 3 شباب هم ” محمد . ن ” و ” أحمد . ك ” و ” محمد . أ ” فى حادث مساء أمس بطريق السويس السخنة ، وإصابة 10 أخرين فى 7 متفرقة على طريق السخنة السويس والسخنة القطامية وأخري بطريق القاهرة الصحراوي.

وقال الدكتور لطفي عبد السميع مدير الصحة بالسويس،  فى تصريحات خاصة أن جميع المصابين فى اليوم الأول للعيد تم أسعافهم وخروجهم بالكامل من المستشفى العام بعد علاجهم وأنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالحوادث وأخطار النيابة لتولى التحقيقات وإبلاغ اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس.

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