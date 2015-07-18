بالفيديو: "سيدتي نت" تجمع سيرين ونجوى وملحم زين في حوار مشترك

على هامش سحور "Stars on Board" الذي أقامه المنتج يوسف حرب قبل أيام في فندق "فينيسيا" في بيروت، جمعت "سيدتي نت" من الفنانتين نجوى كرم وسيرين عبد النور في فيديو واحد، حيث عبرت نجوى عن حبها لسيرين، وكذلك فعلت سيرين التي عبرت عن إعجابها بإنسانية نجوى أمام عن الكاميرا وبعيداً عنها.

دردشة عفوية دارت بيننا وبين النجوم، حيث أصرّت نجوى على وصف نفسها بالفاشلة في تقديم الدراما التلفزيونية، ورغم التمثيل الذي تظهره في فيديو كليباتها، قالت إنها لا ترى نفسها ممثلة.

من جهة ثانية، قال ملحم زين لـ"سيدتي نت" إنّه يحب أن تلعب سيرين دور حبيبته في حال أراد دخول عالم التمثيل، وبأنها من أجمل الجميلات في لبنان.

سيرين لملحم: صوته حنون وقوي

ملحم زين أعرب عن فخره بسيرين قائلاً "منشوف حالنا فيكي"، وأكّد لها أنّه يتابع مسلسل "24 قيراط".

ماذا يحب ملحم بسيرين؟ قال: "كلها". فأجابته سيرين وهي تبتسم بأغنية لكاظم الساهر "كلك على بعضك حلو" وتابعت: "يشهد الله أنّني عندما أريد أن أعطي شهادتي بأحد ما، أو رأيي بصوت حنون وقوي لا آتي إلا على سيرة ملحم زين".

وأضافت "بالنسبة لي، ملحم لديه صوت مميز، أحبّه وأحب تواضعه وضحكته وغميزاته".

وتمنّت سيرين أن يستمر ملحم بتقديم الأعمال الجديدة رغم أنّ الأوضاع الأمنيّة قد لا تسمح بذلك فقال "مهما حاولوا أن يدخلوننا في الظلمة لن نسمح لهم، والنور سيبقى أقوى من الظلام".

وعن دخوله عالم التمثيل قال: "لا أشعر أنه بإمكاني أن أخوض تجربة التمثيل، وقد يكون بداخلي ممثل وأنا لا أعلم".

وسألنا سيرين هل ترين ملحم ممثلاً؟ فأجابت "كل فنان لديه إحساس لا بد أن يملك حس التمثيل، لكن المهم ألا يتسرّع بالدور الذي يعرض عليه، والأهم أن يكون مؤمناً بالمخرج الذي سيختاره وليس عيباً أن يقوم الشخص بإجراء اختبار ويرى نفسه إن كان قابلاً أم لا لهذه التجربة".

وعلق ملحم "في حال أردت التمثيل أتمنى أن يكون المسلسل مع سيرين".

نجوى لسيرين: يخرب بيتك شو حلوة

من جه ثانية، جمعت "سيدتي نت" نجوى كرم وسيرين عبد النور فأول ما قالته نجوى لسيرين: "يخرب بيتها شو حلوة" فأجابت سيرين: "تخايل من يتكلم عن الجمال والأناقة عني"!. فقالت نجوى "يا ويلي شو بيلبقلها تمثل وشو حساسة".

سيرين بدورها قالت عن نجوى "هي تعلم كم أحبها بكل خطواتها وبإنسانيتها وفنها" وتابعت "نجوى تسعد الناس بفنها وهي سيدة تملك إيماناً قوياً، وهذا الأمر الذي يجب أن يكون موجوداً داخل كل فنان".

فردّت عليها نجوى: "حبيبتي أنت" وتابعت "سيرين هي نفسها كما تراها على الكاميرا، حساسة وشفافة مع الله، وواضحة وحقيقية ولا تحب ارتداء الأقنعة، وكم هو جميل أن يتخلى الإنسان عن القناع لأنه في النهاية لا المسرح يدوم ولا التلفزيون ولا الاعلام بل سيعود في يوم من الأيام الى ذاته، وعليه ألا يبعد الناس عنه لأنه سيكون بحاجة إليهم يوماً ما".

وسألنا نجوى "هل تحبين خوض تجربة الدراما؟" فقالت "لا يليق بي التمثيل، ولندع التمثيل لأهله".

فردّت سيرين "أنا أرى نجوى حساسة في كليباتها" لتجيبها نجوى أنها تمثل في كليباتها لخدمة قصة الكليب وليس للتمثيل.