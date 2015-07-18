إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين شمال الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكرى طيار (متنقل) أقامته قرب بلدة جبع شرق القدس "المحتلة"، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر لوكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أثناء عودتهم من مدينة رام الله، واستولت على المركبة التى كانوا يستقلونها.

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