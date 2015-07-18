مبادرة أمان زى زمان بالإسكندرية: حالة تحرش واحدة فى أول أيام العيد

أصدرت مبادرة "أمان زى زمان" تقرير اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، قالت إن فرق الدعم النفسى والقانونى تدخلت فى الحالة الوحيدة التى تمت فيها جريمة التحرش فى اليوم الأول لعيد الفطر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة دون أى عنف أو انتقاص من كرامة المواطنين، إلا أن الضحية قررت عمل مذكرة صلح بعد حالة الانهيار والتوسل التى وصل لها المتحرش عندما عرف بالعقوبة القانونية، كما أكدت المبادرة على غياب تام لحالات التحرش الجماعى.

من جهة أخرى أشار بيان المبادرة الصادر منذ قليل إلى أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن الإسكندرية والاهتمام البالغ من الضباط المتواجدين فى موقع العمل والالتزام بالقانون واحترام المواطنين.

وأكد كريم محروس المتحدث الرسمى للحملة على استمرار هذا التعاون والتنسيق لحصار الظاهرة على المدى القصير تمهيدا للقضاء عليها على المدى الطويل.