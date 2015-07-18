برشلونة يعلن تفاصيل جولته بالولايات المتحدة للتحضير للموسم الجديد

(إفي): كشف نادي برشلونة الإسباني عن تفاصيل جولة الفريق الأول بالولايات المتحدة ضمن تحضيراته للموسم الجديد والتي تستمر خلال الفترة بين 19-29 يوليو الجاري ويتخللها ثلاثة مباريات.

وستكون مدينة لوس أنجيلوس هي أولى محطات الفريق، حيث سيعقد المدير الفني للفريق، الإسباني لويس إنريكي، مؤتمرا صحفيا برفقة قائد الفريق أندريس إنييستا قبل بدء الحصة التدريبية الأولى للفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن يخوض البلاوجرانا مباراته الأولى يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو أمام فريق لوس أنجيلس جالاكسي الأمريكي.

وفي اليوم التالي، سيغادر الفريق إلى مدينة سان فرانسيسكو، حيث من المقرر أن يعقد بعض لاعبو البرسا مؤتمرا للتحدث لوسائل الإعلام.

وسيخوض برشلونة مباراته الثانية في تلك الجولة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم السبت الموافق 25 يوليو.

وبعد المباراة، سيتوجه الفريق صوب العاصمة واشنطن آخر محطات الفريق حيث من المقرر أن يخوض آخر مبارياته التحضيرية أمام فريق إنجليزي آخر وهو تشيلسي، حيث ستقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو، قبل أن يعود الفريق إلى برشلونة يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو. (