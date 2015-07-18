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"ناسا" تلتقط صورة لسهول كوكب بلوتو تشبه تشققات الطين المجمدة على الأرض

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"ناسا" تلتقط صورة لسهول كوكب بلوتو تشبه تشققات الطين المجمدة على الأرض "ناسا" تلتقط صورة لسهول كوكب بلوتو تشبه تشققات الطين المجمدة على الأرض
فى أحدث البيانات التى نشرتها وكالة ناسا نقلا عن مسبار "نيو هورازونس" الفضائى عن كوكب بلوتو، التقط فريق آفاق جديدة، صورة جديدة عن قرب بلوتو والتى تكشف عن سهول واسعة عمرها أكثر من 100 ملايين سنة، وربما لا تزال تتشكل من خلال عمليات جيولوجية، تشبه تشققات الطين المجمدة على الأرض.

وأشارت الوكالة عبر صفحتها على الإنترنت إلى أن هذه المنطقة المتجمدة هى شمال الجبال الجليدية ببلوتو، واسمه بشكل غير رسمى "تومبو ريدجو" (منطقة تومبو) بعد كلايد تومبو، الذى اكتشف بلوتو فى عام 1930.

وقال جيف مور، زعيم الجيولوجيا بفريق آفاق جديدة، وفريق تصوير (GGI) فى مركز أبحاث أميس التابع لناسا فى موفيت فيلد بولاية كاليفورنيا، "إن اكتشاف السهول الشاسعة والسهول على بلوتو تتجاوز كل التوقعات قبل التحليق، حيث إن روعة منطقة السهول الجليدية فى أنها تشبه تشققات الطين المجمدة على الأرض.

وأضاف أن هناك بعض الأحواض الضحلة بها مواد قاتمة فى داخلها، فى حين يتم تتبع الآخرين من خلال كتل من التلال التى تظهر على الارتفاع فوق التضاريس المحيطة بها وفى مكان آخر، يظهر السطح محفورا بحفر صغيرة تشكلها عملية تسمى التسامى، والتى يتحول فيها الجليد مباشرة من الحالة الصلبة إلى غازية، كما يفعل الثلج الجاف على الأرض.

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