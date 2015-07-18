ضبط 840 كيلو فسيخ يشتبه فى عدم صلاحيتها بالغربية

ضبط رجال مباحث التموين بالغربية 840 كيلو فسيخ داخل مخزن بقرية دماط، التابعة لمركز قطور، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين تتهم "مرزوق. ا. غ" صاحب ثلاجة أسماك بقرية دماط بتجهيزه مخزن بالأدوات اللازمة لتصنيع أسماك السردين والفسيخ المملح، وجلب كميات كبيرة من أسماك السردين المستوردة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى بقصد تمليحها وتصنيعها سردين وفسيخ وبيعها للمواطنين رغم علمه بذلك، مما يضر بالصحة العامة.

وبتقنين الإجراءات استهدف ضباط الإدارة المخزن بالتنسيق مع مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بقطور وفى حضور المتهم وزوجته "ألطاف. ر. ع " ضبطوا (14) برميل معبأ بأسماك الفسيخ المملح زنة الواحد 60 كيلوجراما بإجمالى (840 كيلوجراما).

وسحب مفتشو الأغذية عينة من المضبوطات بغرض إرسالها للمعامل المختصة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، فيما اعترف المتهمان بملكيتهما للمضبوطات بقصد البيع، فتحرر لهما المحضر 10178 جنح مركز قطور لسنة 2015، وأخطر العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية قبل إحالتهما إلى النيابة العامة.