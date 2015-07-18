أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الخمور تسبب خلل ضغط الدم والضعف الجنسى والإضرار بالكليتين

Google+ Print
الخمور تسبب خلل ضغط الدم والضعف الجنسى والإضرار بالكليتين الخمور تسبب خلل ضغط الدم والضعف الجنسى والإضرار بالكليتين
ليالى العيد يحتفل بها البعض بطرق ضارة وعادات غير صحية، وقد يظل يدفع ثمنها على المدى البعيد، والخمور أحد أهم عناصر الاحتفال بالعيد لدى البعض، دون إدراك لأضرارها الصحية الخطيرة.

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصير العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن أكد على أن تناول الخمور فى العيد يزيد من خطورتها بشكل واضح، نظرا لأن الإفراط والتركيز الشديد، وتعاطى جرعات زائدة من الكحوليات والخمور، أو الجمع بين أكثر من نوع من الخمور والمسكرات، يزيد الطين بلة، ويسبب أضرارا صحية مضاعفة يعانى منها الشخص طوال أيام العيد وقد تستمر لما بعد:

- الخمور سبب رئيسى فى الإصابة بالصداع النصفى الذى قد يستمر ملازما للمريض طوال أيام العيد.
>- الخمور يصيب بالغثيان الشديد والرغبة فى التقيؤ.
>- الخمور سبب أساسى فى إحداث خلل شديد فى ضغط الدم.
>- الخمور تسبب الدوار والدوخة وانعدام التركيز
>- الخمور تؤثر على المدى البعيد على القوة والقدرة الجنسية والإنجابية للرجال والنساء على حد سواء.
>- الخمور سبب فى الإصابة بقرح المعدة
>- الخمور سبب فى خلل الهضم وخلل التبرز
>- الخمور تدر البول وقد تصيب بالجفاف الشديد - - الخمور تضر بالكليتين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365