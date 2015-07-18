الخمور تسبب خلل ضغط الدم والضعف الجنسى والإضرار بالكليتين

ليالى العيد يحتفل بها البعض بطرق ضارة وعادات غير صحية، وقد يظل يدفع ثمنها على المدى البعيد، والخمور أحد أهم عناصر الاحتفال بالعيد لدى البعض، دون إدراك لأضرارها الصحية الخطيرة.

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصير العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن أكد على أن تناول الخمور فى العيد يزيد من خطورتها بشكل واضح، نظرا لأن الإفراط والتركيز الشديد، وتعاطى جرعات زائدة من الكحوليات والخمور، أو الجمع بين أكثر من نوع من الخمور والمسكرات، يزيد الطين بلة، ويسبب أضرارا صحية مضاعفة يعانى منها الشخص طوال أيام العيد وقد تستمر لما بعد:

- الخمور سبب رئيسى فى الإصابة بالصداع النصفى الذى قد يستمر ملازما للمريض طوال أيام العيد.

>- الخمور يصيب بالغثيان الشديد والرغبة فى التقيؤ.

>- الخمور سبب أساسى فى إحداث خلل شديد فى ضغط الدم.

>- الخمور تسبب الدوار والدوخة وانعدام التركيز

>- الخمور تؤثر على المدى البعيد على القوة والقدرة الجنسية والإنجابية للرجال والنساء على حد سواء.

>- الخمور سبب فى الإصابة بقرح المعدة

>- الخمور سبب فى خلل الهضم وخلل التبرز

>- الخمور تدر البول وقد تصيب بالجفاف الشديد - - الخمور تضر بالكليتين