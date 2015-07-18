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حملات تموين على الأسماك المملحة وإزالة المبانى المخالفة بالإسكندرية

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حملات تموين على الأسماك المملحة وإزالة المبانى المخالفة بالإسكندرية حملات تموين على الأسماك المملحة وإزالة المبانى المخالفة بالإسكندرية
شن حى المنتزه أول تحت إشراف اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس الحى المنتزه حملة لإزالة المبانى المخالفة فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

تم تنفيذ إزالة بالعقار شارع فاروق عبد الوهاب من خليل حمادة وذلك لاستغلال مقاول العمارة إجازة مقاول الهدد وتنفيذ أعمال تشطيبات ببعض شقق أدوار العليا وتم تكسير جميع التشطيبات التى تمت.

من جهة أخرى شن حى العامرية برئاسة علاء يوسف حملة مكبرة على أسواق الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة والعصائر وتم سحب عينات وتحرير محاضر اشتراطات شهادة صحية للمخالف منها.

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