أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعـيد الفطر السعيد

Google+ Print
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعـيد الفطر السعيد حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعـيد الفطر السعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة، عصر أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني مع المهنئين من أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل وأعيان البلاد، ورؤساء ومديري الإدارات الاتحادية والمحلية والهيئات والشركات والمؤسسات العامة والخاصة. كما تقبل سموه التهاني من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم خالص تهانيهم بهذه المناسبة السعيدة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار والأمن والأمان، وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب الإمارات بالرخاء والنماء. حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقاف ة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير دائرة الإلكترونية بالفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

صلاة العيد

وكان صاحب السمو حاكم الفجيرة تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد مع مهنئيه من الشيوخ وكبار المسؤولين، ووجهاء وأعيان البلاد، والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، وذلك عقب صلاة العيد.

وكان صاحب السمو حاكم الفجيرة أدى صلاة العيد صباح أمس، مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير وسط مدينة الفجيرة. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الإدارات الاتحادية والمحلية وأعيان البلاد والمواطنين، وجمع غفير من أبناء الأمتين العربية والإسلامية.

شكر النعم

وأم المصلين فضيلة الشيخ حمد الكندي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة الذي أوصى في خطبة العيد المسلمين بتقوى الله عز وجل، وحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على أن مكن المسلمين من صوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام. وتطرق الخطيب إلى موضوع صلة الأرحام وبر الأمهات والآباء ومساعدة الأرامل والأيتام، والإحسان إلى المساكين والمحتاجين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيدي الوطن المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته.

كما دعا في نهاية الخطبة أن يحفظ الله دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، من كل سوء، وأن ينعم على دولتنا وسائر البلاد الإسلامية بنعمة الأمن والأمان، وأن يمدنا الله بالغيث والخير الكثير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية