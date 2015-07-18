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إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج تعايد المرضى

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إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج تعايد المرضى إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج تعايد المرضى
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العقيد فهد الجويعي يقدم الهدايا للمرضى

الخرج - فادي المقرن

    ‏نظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج صباح أول أيام عيد الفطر المبارك جولة معايدة للمرضى المنومين في المستشفى العسكري بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية ومشاركتهم فرحة العيد، وقد قام العقيد فهد بن صالح الجويعي مدير مختبرات مستشفيات القوات المسلحة بالخرج نيابة عن مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الخرج بهذه الجولة ومعايدة المرضى المنومين بأقسام المستشفى، حيث هنأهم بالعيد وقدم لهم هدايا وباقات ورود بهذه المناسبة السعيدة، داعياً لهم بالشفاء العاجل.

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