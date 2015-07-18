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مقتل 5 جنود من الجيش الليبى ومدنى جراء الاشتباكات فى بنغازى

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مقتل 5 جنود من الجيش الليبى ومدنى جراء الاشتباكات فى بنغازى مقتل 5 جنود من الجيش الليبى ومدنى جراء الاشتباكات فى بنغازى
لقى خمسة من جنود الجيش الليبى مصرعهم أمس الجمعة، جراء الاشتباكات مع قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي" بمناطق متفرقة بمحاور القتال ببنغازى، كما قتل مدنى بعد سقوط قذيفة على منطقة سيدى يونس ببنغازي.

وقال مصدر عسكرى ببنغازى أمس ، إن خمسة جنود من الجيش قتلوا بمحاور بوهديمة وسوق الحوت ببنغازى جراء الاشتباكات مع "أنصار الشريعة"، لافتا إلى أن مدنيا قتل بعد سقوط قذيفة على منطقة سيدى يونس ببنغازى فجر الجمعة.

وأضاف أن الاشتباكات مازالت جارية حتى الآن،مضيفا أن قوات الجيش حققت تقدما بكافة محاور القتال.

يذكر أن الطيران العمودى للجيش الليبى قد قصف فى وقت سابق مواقع ما يعرف بـ”مجلس شورى بنغازي” فى محور سوق الحوت والصابرى والليثى ومحيطها فى ظل استمرار اشتباكات عنيفة فى هذه المحاور إضافة إلى الهوارى بمختلف أنواع الأسلحة.
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