مقتدى الصدر يرد على تصريحات شيخ الأزهر: إمامة الإمام على ليس احتمالا

رد زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، الجمعة، على تصريحات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشأن عدم وجود "دليل" على إمامة الإمام على، مشيرا إلى أن الدليل على الإمامة "ليس محتملاً بل هو نص وكلام ومدح صدر من معصوم".

وقال إمام مسجد الكوفة هادى الدنيناوى إن مقتدى الصدر رد على ما ذكره شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بنفى الدليل على إمامة على بن أبى طالب.

وجاء فى رد الصدر الذى تلاه الدنيناوى "إنك لا تساوي بين الإمامة المسنودة والمدعاة لعلى بن أبى طالب، وبين الإمامة التى تسندونها وتدعونها لفلان وفلان، فشتّان بين من ذكرنا آنفاً وبين ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم".

وأضاف أن الإمام فى اللغة، كل من ائتم به قوم كانوا على هدى أو ضلال، فالنبى إمام أمته والخليفة إمام رعيته والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى يقتدون به في الصلاة، مستدركاً بالقول "ومن ذلك كله لا يكون حرجاً إذا ادعى أهل المذهب الشيعى أن علياً أمير المؤمنين إماماً"، على حد قوله.

وتابع أن الدليل على إمامة على بن أبى طالب عليه السلام، ليس محتملاً بل هو نص وكلام ومدح صدر من معصوم يراد به أمور ذكرناها أو غيرها، ولا يمكن أن يراد به عدم خلافته وإمامته والاقتداء به، على حد قوله.

فى حديثه اليومى على الفضائية المصرية: شيخ الأزهر: الشيعة الأوائل لم يعرفوا نظرية الإمامة كما هى عند المتأخرين