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خطباء المكافأة بالأوقاف يتظلمون لحصولهم على أجر 10 جنيهات مقابل خطبة الجمعة

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خطباء المكافأة بالأوقاف يتظلمون لحصولهم على أجر 10 جنيهات مقابل خطبة الجمعة خطباء المكافأة بالأوقاف يتظلمون لحصولهم على أجر 10 جنيهات مقابل خطبة الجمعة
تقدم عدد من خطباء بالمكافأة بالشكوى إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يطالبونه بزيادة مكافأة خطب الجمعة، حيث يحص الخطيب على مقابل مادى 10 جنيهات، مؤكدين أن الأجر لا يكفى للمجهود المبذول والتنقلات واهتمام الخطيب بالمسجد.

وقال خطباء المكافأة فى نص الشكوى الجماعية التى تسلمها رئيس القطاع الدينى الشيخ محمد عبد الرازق نيابة عن الوزير، أن الوضع المالى المتدنى لخطباء المكافأة يعرضهم لسخرية الغير منهم.

يأتى ذلك تزامنا مع انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة كادر الدعاة، من إعداد المرحلة الأولى من مقترح الجانب المالى، والذى تضمن: راتب 3 آلاف جنيه كحد أدنى لعمل الإمام المعين على الدرجة الثالثة يوم تعيينه، و3500 جنيه للإمام المرقى للدرجة الثانية بعد خدمة 8 سنوات فى الوزارة، وراتب 4 آلاف جنيه للإمام الذى يشغل الدرجة الأولى النوعية من وظائف الدولة بعد خدمة 8 سنوات على الدرجة الثانية بمجموع خدمة 16 سنة بالوزارة، وراتب 4500 جنيه للإمام شاغل درجة كبير بعد 6 سنوات خدمة أعلى الدرجة الأولى بمجموع خدمة 22 سنة خدمة بالوزارة، 5 آلاف لشاغل درجة كبير ويعمل مدير عام، و5500 جنيه لشاغل درجة وكيل وزارة والمسماه وظيفيا درجة خبير، و6 آلاف جنيه لرئيس القطاع الذى يشغل درجة وكيل أول وزارة نائب وزير وهى أعلى درجة وظيفية مدنية فى الدولة لا يرقى بعدها ويرئسها الوزير مباشرة ويوجد بالأوقاف 4 موظفين فقط يشغلون درجة رئيس قطاع وهم القطاعات الدينية، والمديريات، والخدمات، ومكتب الوزير.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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