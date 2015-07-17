المرجع الشيعى "السيستانى" يؤكد أن غداً السبت هو أول أيام عيد الفطر

أكد مكتب المرجع الأعلى لشيعة العراق على السيستانى مساء اليوم الجمعة أن غداً السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان صادر عن مكتب السيستانى أنه "ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً غرة شهر شوال عيد الفطر المبارك فى العراق والمناطق المجاورة له".

وكان المرجع الدينى الشيعى محمد سعيد الحكيم قال - أمس - أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، بينما أعلن المجمع الفقهى ودار الإفتاء العام لأهل السنة والجماعة فى العراق ولجنة رؤية الهلال بإقليم كردستان أمس أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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