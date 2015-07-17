بالصور.. متنزهات الفقراء بكفر الشيخ مراجيح من حبال بمساحات خضراء

لم يجد الفقراء فى أول أيام العيد بمحافظة كفر الشيخ متنزهات لا يدفعون فيها ثمن تنزههم إلا مساحات خضراء على جانبى الشوارع يقضون فيها أول أيام عيد الفطر المبارك حتى لا يتكبدون ثمن تذاكر الدخول، خاصة الأسر الفقيرة التى تتكون من أعداد كبيرة غير المعتاد هذه الأيام فعدد أفرادها يتراوح ما بين 11 و12 فردًا للأسرة.



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مساحات خضراء وحولهم ألعاب محرمون منها لقلة الإمكانيات

>أكدت ليلى محمود "ربة منزل": "نحن أسرة نتكون من 12 فردًا وتعودنا على قضاء اليوم الأول من عيد الفطر المبارك فى المساحات الخضراء ما بين مبنى المحافظة والمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، فهذه مساحات خضراء وبها بعض الأشجار القليلة مكان يستر بدلا من دفع ثمن التذاكر إذا دخلنا حديقة صنعاء وغيرها من الحدائق وما أدفعه للتذاكر أشترى به أى حاجة للعيال أو نشترى لعبة لواحد من العيال".



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مساحات خضراء وخيول وسيلة أهل القرى لقضاء العيد

>وقالت: "بدل ما نتفرج على الحيوانات وندفع فلوس فالبهايم فى البيت زادت عنها إيه يعنى واللى شافوا الأسد ولا الفيل أخدوا إيه".

وأضاف محمد على سعد " تلميذ بالصف السادس الابتدائى": "أنا من قرية نويش بكفر الشيخ العيد عندنا لمدة ساعتين وخلاص بعد صلاة العيد نعيد على بعض ولا توجد متنزهات فى القرية وكل ما نفعله نشترى لعب ومسدسات ونتمرجح على المرجيحة من الحبال المربوطة بين شجرتين أو أحد جوانب منزلنا صاحبنا وبعدها خلص العيد وكل واحد من زملائى يذهب لمساعدة والده فى الأرض".



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