علشان تحرق السعرات الحرارية اشرب كوباية شاى أخضر أو قرقة مع الكحك

يساهم إفراط الأشخاص فى تناول مخبوزات العيد "كحك العيد" فى زيادة الوزن بصورة كبيرة حيث تحتوى واحدة من الكحك متوسط على عدد سعرات حرارية عالية تترواح ما بين 300 إلى 500 سعر حرارى.

حول ذلك تقول الدكتورة مها شاكر، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنخافة، إن تناول الشخص 3 كحكات يعادل تناوله 1300 سعر حرارى، وهذا ما يقرب من إلى احتياجاته اليومية من السعرات الحرارية فى اليوم نظرًا لأن قطعة واحدة من الكحك تعادل تناول رغيفين عيش صغيرين.

لذلك تنصح د. مها قائلة: يجب على الأشخاص عدم الإفراط فى تناول مخبوزات العيد "كحك العيد" والاكتفاء بتناوله على سبيل التذوق حيث إن الكحكة الواحدة تحتوى عدد سعرات حرارية ما بين 300 إلى 500 سعر حرارى الذى يزيد مع تناول النوع المحشو بالمكسرات أوالعجوة أو الملبن لذلك يجب مراعاة عدم الإفراط فى تناوله لتفادى زيادة الوزن.

وتتابع د. مها قائلة: هناك بعض النصائح التى يجب على الأشخاص مراعاتها لتفادى زيادة وزنهم خلال العيد وأهمها:

>1) استغلال العيد كفرصة للتنزه والحركة.

>2) عدم الإكثار من تناول الدهون والنشويات لتفادى زيادة الوزن.

>3) الإكثار من تناول المشروبات التى ترفع معدل حرق السعرات الحرارية مثل القرفة والجنزبيل الشاى الأخضر.

>4)عدم الإسراف فى شراء كميات كبيرة من الكحك بحيث تكون كمية قليلة تكفى عدد الأسرة أول أيام العيد.

>5) يفضل تناول المأكولات البحرية بدلا من الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة نظرا كثرة الأملاح أمر غير صحى ويساهم فى تخزين المياه بالجسم وبالتالى زيادة الوزن عند الميزان.