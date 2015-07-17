إبتسام لطفي تعود للغناء بكلمات الراحل المعنّى

"يا هلا بك" هي أول أغنية تسجّل من خلالها الفنانة إبتسام لطفي عودتها للساحة الغنائية بعد سنوات طويلة من الاعتزال تجاوزت ربع القرن. وهي من كلمات الراحل المعنى (رحمه الله) ومن ألحان سعود بن عبد المجيد، وهي الأغنية التي حضرت "سيدتي نت" تركيب الصوت عليها في استديو عبد المجيد عبد الله والتقطت صوراً خاصة للمطربة ابتسام والشاعر المعنى، وسبق أن غنّت الفنانة القديرة إبتسام لطفي هذه الأغنية في حفل تكريمها بمدينة الرياض من قبل الجمعية السعودية للمحافظة على التراث برعاية الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، وتأخر طرحها بسبب وفاة الشاعر المعنى (رحمه الله). وبمناسبة عيد الفطر السعيد قررت المطربة ابتسام والملحن سعود عبد المجيد طرحها من خلال متجر "الايتونز" أولاً، ومن ثم طرحها على الـ "يوتيوب" لاحقاً.

وقد خصّت المطربة ابتسام "سيدتي نت" برسالة خاصة لجمهورها من خلال "سيدتي نت" تقول فيها: "أحبائي أعزائي.. أقولها كلمة صادقة ملأت جوانح ابتسام لطفي تقديراً واعتزازاً وحباً لمن بادلوها حباً بحب، وأتقدم بكل الود والتقدير والاعتزاز، رافعة تهنئةً كريمةً لكل من عاش هذه الأيام الفاضلة، وأقول بمناسبتين كريمتين حبيبتين علينا جميعاً وهي مناسبة العيد السعيد وشهر الصوم المبارك كل عام وأنتم وأسرة "سيدتي" بخير وصحة، أعادهما الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وهنا أرغب التحدّث عن أول أعمالي العاطفية بعد عودتي من الاعتزال، وهي أغنية جديدة بعنوان "يا هلا بك" من كلمات الشاعر المعنى "يرحمه الله ويغفر له" وهو واحد ممن توّجوا الكلمة بأعذب المعاني، وقد كتب لي عدّة أغنيات، منها هذه الأغنية. وهي من ألحان الموسيقي الواعد الملحن سعود بن عبد المجيد، الذي أتمنى له كل التوفيق والتقدم في ما سيقدّمه في الأيام القادمة، وفي الأعمال المقبلة.

وشديد اعتزازي وتقديري لكل القراء الأعزاء، وأتمنّى لكم حياة سعيدة دائماً وأبداً، ولكل من أعطى هذه الأرض من جوارحه وأحاسيسه، لكم مني شديد اعتزازي وتقديري".

كذلك خصّت "سيدتي نت" بكلمات الأغنية التي تقول:

ياهلا بك . . ياهلا بك

ما تعودنا . . . غيابك

يادوى روح العليل . .

إنت في قلبي نزيل . .

الحلا في الدنيا سافر

واستقر كله في بابك

* * *

ياهلا بك . . . ياهلا بك

إغتنم زهرة . . شبابك

صافح الحب الجميل . .

وإن دعاك الشوق ميل .

غوص في بحر الهوى

وإنتبه . . تفقد صوابك

* * *

ياهلا بك . . . ياهلا بك

بالعِطر يمطر . سحابك

ويسأله ليلي الطويل :

ليش في الجَيَّة بخيل ؟؟

قال : حتى يزيد شوقك

وابقى دايم في حسابك

* * *

يا هلا بك . . . يا هلا بك

جيت ولا الوِد . . . جابك

إنته عندي . . . مو قليل

ومالك بعيني . . . مثيل

ومن كثر مانا أعزك . .

أسمح لنفسي . بعتابك

بالإضافة إلى موال بيت من كلمات المتنبي يقول :

أُغالِبُ فيكَ الشَوقَ وَالشَوقُ أَغلَبُ

وَأَعجَبُ مِن ذا الهَجرِ وَالوَصلُ أَعجَبُ