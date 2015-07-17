حلويات رمضان وكحك العيد ممكن تدمر أسنانك

الأسنان هى سر جاذبية الوجه وخاصة للنساء، فالحصول على أسنان بيضاء ناصعة غاية كل امرأة، ومع حلول عيد الفطر يحرص المصريون على تناول حلوى العيد من الكحك وأنواعه ومن قبله تناولوا الكثير من الحلوى خلال شهر رمضان وهو ما يستلزم عناية خاصة لحماية الأسنان من أضرار هذه الحلوى والحفاظ على صحتها.

وحول هذا تشير الدكتورة نيفين بشاى استشارى طب تجميل الأسنان، أن الوقاية خير من العلاج وهذا يعنى أن الاهتمام بنظافة الأسنان يوميا هو أهم خطوات الحصول على أسنان صحية.

وتؤكد د. نيفين ، أن الإحصائيات العالمية أوضحت أن الاستمرارية فى غسيل الأسنان والعناية بها من أهم الخطوات التى يجب أتباعها للحفاظ على الصحة العامة، ويجب أن ندرك أن الابتسامة الصحية الجذابة لا تقل أهمية عن الأناقة أو جمال الجسم بأكمله.

وتقدم استشارى طب تجميل الأسنان 5 نصائح للحفاظ على صحة الأسنان، وهى:

>١. غسيل الأسنان بالطريقة الصحية فقط ٣ مرات يوميا.

>٢. استخدام خيط الأسنان الطبى بعد تناول الطعام، وذلك لضمان تنظيفها جيدا.

>٣. يجب المتابعة عند طبيب الأسنان كل ٦ شهور.

>4- يجب تنظيف الأسنان وإزالة الجير حول الأسنان كل 6 أشهر.

>5- الاهتمام بصحة الأسنان بشكل دائم وملاحظة أى إصابة بالتسوس لضمان سرعة التحرك والقضاء عليه قبل الوصول للأعصاب.